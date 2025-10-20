Atenção!

Incêndio em caminhão causa interdição total da BR-277 sentido Paranaguá

Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 20/10/25 14h01
Um incêndio em um veículo de carga provocou a interdição total da BR-277 no sentido Paranaguá, entre o fim da manhã e começo da tarde desta segunda-feira (20/10). O acidente ocorreu no km 15 da rodovia, principal ligação entre Curitiba e o litoral paranaense.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente não deixou vítimas. Equipes da PRF estão no local para atendimento da ocorrência e controle do tráfego. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para combater as chamas.

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, informou que a rodovia ficou completamente bloqueada nos dois sentidos até às 13h, no km 15 para que as equipes possam atuar com segurança. A pista sentido Curitiba foi liberada, mas sentido litoral seguia bloqueada.

A interdição provocou congestionamentos, com lentidão de 12 quilômetros no sentido litoral e 1 quilômetro no sentido Curitiba.

Atenção na estrada!

Motoristas que planejam viajar para Paranaguá e outras cidades litorâneas do Paraná devem ficar atentos e, se possível, adiar a viagem ou buscar rotas alternativas. A PRF e a concessionária recomendam cautela e paciência aos condutores que já estão na rodovia. Ainda não há previsão para liberação total da via.

BR-277 é importante corredor de carga do PR

A BR-277 é a principal ligação rodoviária entre a capital paranaense e o litoral do estado, sendo muito utilizada para o transporte de cargas do Porto de Paranaguá, um dos mais importantes do país. Acidentes como este costumam causar grandes transtornos ao tráfego na região.

