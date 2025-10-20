Cypress Hill confirma show em Curitiba; Veja ingressos e local

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 19 de março de 2026, a banda Cypress Hill se apresenta na Live Curitiba, trazendo a nova turnê que também passará por Porto Alegre e Rio de Janeiro. O show marca a volta do grupo à capital paranaense dezoito anos após sua última passagem e celebra três décadas de carreira, com um repertório que combina clássicos do hip-hop com sucessos mais recentes. A venda de ingressos começa nesta terça-feira (21/10), às 10h.

As entradas para o show do Cypress Hill em Curitiba poderão ser adquiridas pela plataforma Ticketmaster, com a opção de parcelamento em até três vezes. Confira, abaixo, os valores do primeiro lote para cada setor:

Pista 1º lote : R$ 260,00 meia-entrada e R$ 520,00 inteira;

: R$ 260,00 meia-entrada e R$ 520,00 inteira; Pista 2º lote : R$ 275,00 meia-entrada e R$ 550,00 inteira;

: R$ 275,00 meia-entrada e R$ 550,00 inteira; Mezanino: R$ 325,00 meia-entrada e R$ 650,00 inteira.

Além disso, os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria da Live Curitiba, sem a cobrança da taxa de serviço do site. A bilheteria fica ao lado da administração do Estádio Major Antônio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória.

Formado por B-Real, Sen Dog e DJ Muggs, o Cypress Hill construiu uma trajetória única no hip-hop mundial. Recentemente, o grupo celebrou seu legado com o álbum e concerto em longa-metragem “Black Sunday Live at the Royal Albert Hall”, gravado com a Orquestra Sinfônica de Londres.

A apresentação reuniu os sucessos do disco Black Sunday e contou com a participação de 70 músicos. Após exibições especiais em cinemas dos Estados Unidos e Canadá entre março e abril, o álbum ao vivo foi lançado oficialmente em 6 de junho.

Além da música, o grupo investiu em projetos paralelos, como a novela gráfica de edição limitada “Cypress Hill: Black Sunday”, produzida em parceria com a Z2 Comics, também lançada em junho.

Na apresentação de Curitiba, a banda promete unir os sucessos recentes a clássicos consagrados do hip-hop, como “Hand on the Pump”, “Insane in the Brain”, “What’s My Number”, “How I Could Just Kill a Man” e outros hits que marcaram gerações de fãs.

Cypress Hill em Curitiba

Data: 19 de março de 2026

Local: Live Curitiba, na Rua Itajubá, nº 143, no bairro Novo Mundo

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Ingressos: a partir de R$ 260,00

