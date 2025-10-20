Paraná confirma 1ª morte por intoxicação por metanol em bebida alcoólica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou nesta segunda-feira (20) o primeiro óbito por intoxicação de metanol após consumo de bebida alcoólica no estado. A vítima, um homem de 55 anos residente em Foz do Iguaçu, deu entrada em uma UPA local na terça-feira (14) com dor abdominal, relatando ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior.

O paciente, que apresentava doenças crônicas e comorbidades, faleceu ainda na UPA. Exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol em seu organismo, levando as autoridades a classificar o caso como a primeira morte confirmada no estado por essa causa.

A Secretaria de Saúde e o município de Foz do Iguaçu investigam uma possível segunda morte relacionada: um homem de 47 anos encontrado sem vida em sua residência.

Panorama estadual

Até o momento, o Paraná registrou 22 notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol. Desse total, cinco foram confirmados (incluindo o óbito), 14 descartados e dois permanecem sob investigação – um em Foz do Iguaçu e outro em Curitiba.

Em Curitiba, uma mulher de 49 anos está internada em quadro estável. Outros dois pacientes da capital seguem hospitalizados: uma mulher de 41 anos em estado grave, mas estável, e um homem de 60 anos, que apresenta melhoras.

Medidas preventivas

O governo estadual adquiriu 424 ampolas de etanol farmacêutico, usado como antídoto para intoxicação por metanol. O medicamento será distribuído para as quatro Macrorregionais de Saúde e Curitiba, juntamente com 180 ampolas recebidas do Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde já enviou 84 doses de fomepizol, outro antídoto, para as mesmas regiões. Quatro pacientes no Paraná já receberam tratamento com antídoto.

Alerta à população

A Secretaria de Saúde alerta para os sintomas de intoxicação por metanol, que podem ser confundidos com ressaca:

Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência e confusão mental.

Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais, dificuldade respiratória e convulsões.

Em caso de suspeita, a orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde e contatar um dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná:

CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261

Prevenção

Para evitar riscos, a Secretaria de Saúde recomenda:

Comprar bebidas apenas de locais confiáveis

Verificar a integridade do lacre e rótulo

Conferir o registro do Ministério da Agricultura e o selo do IPI em destilados

Desconfiar de preços muito baixos

Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores

A população deve ficar atenta e seguir essas orientações para garantir o consumo seguro de bebidas alcoólicas.

