Que delícia!

Festival Bom Gourmet Curitiba tem combinações irresistíveis de carne e massa

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bom Gourmet Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 21/10/25 10h46
Prato servido no pecorino. Foto: Priscilla Fiedler / Bom Gourmet

Até o próximo dia 26 de outubro comer fora em Curitiba é um convite a curtir a 22º Festival Bom Gourmet. Curitibanos e turistas podem aproveitar os menus completos — com entrada, prato principal e sobremesa — vendidos em três faixas de preço fixo: R$ 79,90, R$ 99,90 e R$ 119,90. O evento reúne 71 restaurantes de 60 marcas, prontos para conquistar e surpreender paladares com experiências cuidadosamente elaboradas.

Dentro desse universo de possibilidades, uma rota especial merece destaque: os restaurantes que oferecerão pratos com a clássica e irresistível combinação de carne + massa. Seja com carnes bovinas, suínas ou de aves, essas receitas podem trazer a proteína incorporada à massa (no recheio ou molho) ou servidas lado a lado de modo harmônico no prato principal. 

+ Leia mais: Curitiba derruba imóveis desapropriados no Centro para projeto de revitalização

Confira a seguir quais são os estabelecimentos que apostam numa fusão entre cortes e massas — para quem busca um equilíbrio entre robustez e leveza na mesa.

Carne bovina e massas

  • A Sacristia Restaurante (almoço e jantar – R$ 119,90) — Mignon ao Legítimo Molho Madeira e Mignon Gorgonzola
  • Anarco Batel (almoço – R$ 99,90) — Nhoque Carbonara com Mignon; (jantar – R$ 119,90) — Nhoque Funghi Trufado com Escalope de Mignon
  • Anarco | Mercado Municipal (jantar – R$ 199,90) — Mignon ao Molho Poivre Vert com Pappardelle na Manteiga de Ervas
  • Armazém 71 | Juvevê (almoço – R$ 99,90) — Mignon Grelhado
  • Avenida Paulista (almoço – R$ 99,90) — Scalopina Al Limone; (jantar – R$ 119,90) — Stinco de Vitelo
  • Baraquias | Jockey Plaza Shopping (jantar – R$ 99,90) — Chibat (Mignon grelhado regado ao molho de parmesão e demi-glace, fettuccine de açafrão e ervas)
  • Baraquias | Juvevê (jantar – R$ 99,90) — Chibat (Mignon grelhado regado ao molho de parmesão e demi-glace, fettuccine de açafrão e ervas)
  • Baraquias | ParkShoppingBarigüi (jantar – R$ 99,90) — Chibat (Mignon grelhado regado ao molho de parmesão e demi-glace, fettuccine de açafrão e ervas)
  • Barolo | Água Verde (almoço e jantar – R$ 119,90) — Penne ao Molho 4 Queijos com Medalhão de Mignon
  • Café do Teatro (jantar – R$ 119,90) — Mignon
  • Cantina Baviera (jantar – R$ 119,90) — Fuzilete à Moda Baviera
  • Capim Leão (almoço e jantar – R$ 99,90) – Nhoque ao Ragú de Costela
  • Curry Pasta (almoço – R$ 79,90) — Gnocchi Carne de Panela; (jantar – R$ 119,90) — Fettuccine Mignon
  • Doppo Cucina (almoço e jantar – R$ 119,90) — Lasagna de Vitelo e Mozzarella de Búfala Demi-Glace, Fonduta de Pecorino e Trufas Negras e Filletto de Mignon com Gnocchi ao Molho Funghi
  • Féer Cozinha Atemporal (jantar – R$ 119,90) — Nhoque Sardo
  • Ícaro Casual Greek Food (almoço – R$ 99,90) — Calamarata Poavrè
  • La Mafia Trattoria (jantar – R$ 99,90) — Cotoletta Alla Milanese Alfredo
  • Limoeiro Casa de Comidas (almoço – R$ 99,90) — Gnocchi de Batata
  • Luponero Restaurante (jantar – R$ 99,90) — Mignon com Mostarda Dijon com Sementes e Nhoque de Batata Salsa
  • Mia Trattoria (almoço – R$ 99,90) — Tagliata con Gnocchi Fritto
  • Pecorino Bar & Trattoria (almoço e jantar – R$ 119,90) — Bife de Chorizo Con Spaghetti Aglio e Olio
  • Pinot Wine Bar (jantar – R$ 119,90) — Cacio & Pepe com Bife Ancho
  • Spaccio RAR (almoço e jantar – R$ 99,90) — Capelletti ao Molho Alfredo com Filleto

Carne suína

  • Avenida Paulista (almoço – R$ 99,90) — Lasagna Fiorentina
  • Barceloneta Bar y Cucina (jantar – R$ 119,90) — Fideua Mar y Tierra
  • Cantina Baviera (almoço – R$ 79,90) — Spaguetti à Carbonara
  • Cantina do Délio | Batel (almoço – R$ 79,90) — Rigatoni Alla Carbonara; (jantar – R$ 99,90) — Rondélio di Spinaci, Ricotta e Pancetta
  • Cantina do Délio | Itupava (almoço – R$ 79,90) — Rigatoni Alla Carbonara; (jantar – R$ 99,90) — Rondélio di Spinaci, Ricotta e Pancetta
  • Choperia Arena Brahma (almoço e jantar – R$ 99,90) — Nhoque com Ragu de Linguiça Blumenau
  • Gyoza Bar (almoço – R$ 79,90) — Shoyu Lámen
  • Italy Gourmet (almoço e jantar – R$ 99,90) — Penne à la Boscaiola
  • Limoeiro Casa de Comidas (almoço – R$ 99,90) — Casoncelli
  • Luponero Restaurante (almoço – R$ 79,90) — Cotoleta Pomodoro e Burrata com Tagliate na Manteiga de Sálvia
  • Romeo Cucina (almoço e jantar – R$ 119,90) — Barriga de Porco Assada
  • Tuk-Tuk Comida Indiana & Tailandesa (almoço – R$ 79,90) — Pad Thai (carne de frango e suína)

Carne de aves

  • Mia Trattoria (almoço – R$ 99,90) — Carbonara alla Anatra
  • Tuk-Tuk Comida Indiana & Tailandesa (almoço – R$ 79,90) — Pad Thai (carne de frango e suína)
Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna