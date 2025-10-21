Festival Bom Gourmet Curitiba tem combinações irresistíveis de carne e massa

Até o próximo dia 26 de outubro comer fora em Curitiba é um convite a curtir a 22º Festival Bom Gourmet. Curitibanos e turistas podem aproveitar os menus completos — com entrada, prato principal e sobremesa — vendidos em três faixas de preço fixo: R$ 79,90, R$ 99,90 e R$ 119,90. O evento reúne 71 restaurantes de 60 marcas, prontos para conquistar e surpreender paladares com experiências cuidadosamente elaboradas.
Dentro desse universo de possibilidades, uma rota especial merece destaque: os restaurantes que oferecerão pratos com a clássica e irresistível combinação de carne + massa. Seja com carnes bovinas, suínas ou de aves, essas receitas podem trazer a proteína incorporada à massa (no recheio ou molho) ou servidas lado a lado de modo harmônico no prato principal.
Confira a seguir quais são os estabelecimentos que apostam numa fusão entre cortes e massas — para quem busca um equilíbrio entre robustez e leveza na mesa.
Carne bovina e massas
- A Sacristia Restaurante (almoço e jantar – R$ 119,90) — Mignon ao Legítimo Molho Madeira e Mignon Gorgonzola
- Anarco Batel (almoço – R$ 99,90) — Nhoque Carbonara com Mignon; (jantar – R$ 119,90) — Nhoque Funghi Trufado com Escalope de Mignon
- Anarco | Mercado Municipal (jantar – R$ 199,90) — Mignon ao Molho Poivre Vert com Pappardelle na Manteiga de Ervas
- Armazém 71 | Juvevê (almoço – R$ 99,90) — Mignon Grelhado
- Avenida Paulista (almoço – R$ 99,90) — Scalopina Al Limone; (jantar – R$ 119,90) — Stinco de Vitelo
- Baraquias | Jockey Plaza Shopping (jantar – R$ 99,90) — Chibat (Mignon grelhado regado ao molho de parmesão e demi-glace, fettuccine de açafrão e ervas)
- Baraquias | Juvevê (jantar – R$ 99,90) — Chibat (Mignon grelhado regado ao molho de parmesão e demi-glace, fettuccine de açafrão e ervas)
- Baraquias | ParkShoppingBarigüi (jantar – R$ 99,90) — Chibat (Mignon grelhado regado ao molho de parmesão e demi-glace, fettuccine de açafrão e ervas)
- Barolo | Água Verde (almoço e jantar – R$ 119,90) — Penne ao Molho 4 Queijos com Medalhão de Mignon
- Café do Teatro (jantar – R$ 119,90) — Mignon
- Cantina Baviera (jantar – R$ 119,90) — Fuzilete à Moda Baviera
- Capim Leão (almoço e jantar – R$ 99,90) – Nhoque ao Ragú de Costela
- Curry Pasta (almoço – R$ 79,90) — Gnocchi Carne de Panela; (jantar – R$ 119,90) — Fettuccine Mignon
- Doppo Cucina (almoço e jantar – R$ 119,90) — Lasagna de Vitelo e Mozzarella de Búfala Demi-Glace, Fonduta de Pecorino e Trufas Negras e Filletto de Mignon com Gnocchi ao Molho Funghi
- Féer Cozinha Atemporal (jantar – R$ 119,90) — Nhoque Sardo
- Ícaro Casual Greek Food (almoço – R$ 99,90) — Calamarata Poavrè
- La Mafia Trattoria (jantar – R$ 99,90) — Cotoletta Alla Milanese Alfredo
- Limoeiro Casa de Comidas (almoço – R$ 99,90) — Gnocchi de Batata
- Luponero Restaurante (jantar – R$ 99,90) — Mignon com Mostarda Dijon com Sementes e Nhoque de Batata Salsa
- Mia Trattoria (almoço – R$ 99,90) — Tagliata con Gnocchi Fritto
- Pecorino Bar & Trattoria (almoço e jantar – R$ 119,90) — Bife de Chorizo Con Spaghetti Aglio e Olio
- Pinot Wine Bar (jantar – R$ 119,90) — Cacio & Pepe com Bife Ancho
- Spaccio RAR (almoço e jantar – R$ 99,90) — Capelletti ao Molho Alfredo com Filleto
Carne suína
- Avenida Paulista (almoço – R$ 99,90) — Lasagna Fiorentina
- Barceloneta Bar y Cucina (jantar – R$ 119,90) — Fideua Mar y Tierra
- Cantina Baviera (almoço – R$ 79,90) — Spaguetti à Carbonara
- Cantina do Délio | Batel (almoço – R$ 79,90) — Rigatoni Alla Carbonara; (jantar – R$ 99,90) — Rondélio di Spinaci, Ricotta e Pancetta
- Cantina do Délio | Itupava (almoço – R$ 79,90) — Rigatoni Alla Carbonara; (jantar – R$ 99,90) — Rondélio di Spinaci, Ricotta e Pancetta
- Choperia Arena Brahma (almoço e jantar – R$ 99,90) — Nhoque com Ragu de Linguiça Blumenau
- Gyoza Bar (almoço – R$ 79,90) — Shoyu Lámen
- Italy Gourmet (almoço e jantar – R$ 99,90) — Penne à la Boscaiola
- Limoeiro Casa de Comidas (almoço – R$ 99,90) — Casoncelli
- Luponero Restaurante (almoço – R$ 79,90) — Cotoleta Pomodoro e Burrata com Tagliate na Manteiga de Sálvia
- Romeo Cucina (almoço e jantar – R$ 119,90) — Barriga de Porco Assada
- Tuk-Tuk Comida Indiana & Tailandesa (almoço – R$ 79,90) — Pad Thai (carne de frango e suína)
Carne de aves
- Mia Trattoria (almoço – R$ 99,90) — Carbonara alla Anatra
- Tuk-Tuk Comida Indiana & Tailandesa (almoço – R$ 79,90) — Pad Thai (carne de frango e suína)