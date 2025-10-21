Pela primeira vez, Curitiba recebe etapa do Ironman em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O IRONMAN e a Unlimited Sports anunciaram nesta terça-feira (21/10) que Curitiba será palco da mais nova prova do circuito IRONMAN® 70.3® no Brasil, marcada para o dia 8 de março de 2026. As inscrições para os atletas interessados serão abertas às 17 horas desta sexta-feira (23/10).

Com a inclusão de Curitiba no calendário, o Brasil se consolida como o segundo país com maior número de provas Ironman no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e empatado com a Austrália. O circuito brasileiro já contemplava as cidades de Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju e Brasília.

Percurso do circuito Ironman em Curitiba

A prova no Paraná promete um percurso desafiador e cheio de belezas naturais. Os atletas enfrentarão 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, que se estende pelos municípios de Curitiba, Campo Largo e Araucária. Na sequência, encaram 90 km de ciclismo. Para finalizar o desafio, os participantes percorrerão 21,1 km de corrida no coração da cidade, no Parque Barigui, onde também estarão localizados o IRONMAN Village e a linha de chegada, garantindo uma experiência única para competidores e público. Confira o trajeto completo.

Para Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, a nova empreitada tem tudo para se consolidar como uma das provas mais atrativas do circuito. “Curitiba é reconhecida como uma das cidades mais inovadoras e bem planejadas do Brasil. Com suas famosas áreas verdes, riqueza cultural e paixão pelo esporte, tornou-se um polo para atletas de endurance em todo o país. A cidade combina tradição e infraestrutura moderna, tornando-se a sede ideal para um evento dessa magnitude”, diz.

“Receber um evento como esse mostra que o Paraná entrou definitivamente na rota das grandes competições nacionais e internacionais, o que movimenta a economia com hospedagens, alimentação e turismo”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O IRONMAN 70.3 Curitiba-Paraná também irá classificar atletas amadores para o 2026 IRONMAN 70.3 World Championship, que será no dia 12 de setembro em Nice, na França.

Para os interessados em participar ou acompanhar o evento, mais informações estão disponíveis no site oficial.