Briga ou acidente? Motociclista é atingido em cheio por caminhonete no Contorno

Um acidente de trânsito ocorrido no Contorno Leste, importante via que contorna a capital paranaense, chamou a atenção dos curitibanos neste começo de semana. O caso, que inicialmente levantou suspeitas de uma possível briga de trânsito, está sendo investigado pela Polícia Civil de Curitiba e é tratado como tentativa de homicídio, até então.

O acidente envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Volkswagen Amarok. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o motociclista é atingido pelo veículo maior, caindo e rolando no asfalto. Foi intencional?

O delegado de Polícia Edgar Santana, responsável pela investigação, esclareceu em entrevista que não houve desentendimento prévio entre os envolvidos. “O condutor da Amarok trabalha em uma determinada borracharia e a vítima trabalha em um posto. Ambos eram conhecidos de vista por trabalharem no mesmo local”, afirmou o delegado.

Apesar disso, a polícia não descarta outras hipóteses. Há indícios de que o motorista da caminhonete teria tentado dificultar as investigações ao remover os adesivos da empresa do veículo logo após o acidente. “Há indícios mais do que razoáveis de que o motorista da Amarok viu e ouviu o acidente e, por isso, retirou os adesivos da empresa do veículo para tentar dificultar o trabalho da polícia”, explicou Santana.

Apenas escoriações

O motociclista, felizmente, sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi atendido no local e liberado com escoriações pelo corpo, mas já está caminhando normalmente. Tanto o condutor da motocicleta quanto o da caminhonete prestaram depoimentos na Delegacia de Delitos de Trânsito.

A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente. A reportagem tentou contato com os envolvidos, mas não obteve sucesso.

