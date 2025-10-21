Chuva de meteoros iluminará o céu do Paraná; Tempo em Curitiba vai ajudar?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre a noite de terça-feira (21) e as madrugadas de quarta (22) e quinta (23), o céu do Paraná poderá ser palco de um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano: a chuva de meteoros Orionídeas – com fragmentos do cometa Halley. Segundo o Parque da Ciência, o fenômeno alcançará seu pico nessas noites, tornando visível a olho nu a aproximação dos fragmentos do cometas que viram rastros de luz em contato com a atmosfera terrestre.

As Orionídeas têm origem nos rastros deixados pelo cometa Halley e ocorrem tradicionalmente entre os dias 4 de outubro e 14 de novembro. No pico da atividade, estima-se observar entre 15 e 20 meteoros por hora, especialmente no período entre meia-noite e as primeiras horas da madrugada. O fato de o pico coincidir com a Lua Nova (baixa luminosidade lunar) favorece a observação, já que o brilho natural da lua não atrapalhará o espetáculo.

Para melhor aproveitar esse evento, especialistas recomendam:

Escolher locais com baixa poluição luminosa , afastados dos centros urbanos

, afastados dos centros urbanos Observar em noites sem nuvens

Permitir adaptação dos olhos à escuridão (evitar iluminações fortes por perto)

Chegar cedo e permanecer nas madrugadas, quando a atividade tende a ser mais intensa

Segundo o Parque da Ciência, para observar o melhor ponto de aproximação dos detritos do Cometa Halley que virarão as famosas “estrelas cadentes”, basta procurar as três marias no céu e ficar de olho.

“Por volta de 1h da madrugada olhe para o lado leste e procure pelas Três Marias, esta é a região do radiante, direção de onde os meteoros parecem vir’, disse o Parque da Ciência em um post sobre o fenômeno.

Previsão do tempo para Curitiba vai ajudar?

Segundo previsão do tempo feita pelo Simepar, a notícia não é muito animadora para quem estiver em Curitiba. Não há previsão de céu limpo na madrugada desta quarta-feira.

Em resumo: há uma janela moderada de oportunidade para observar as Orionídeas em Curitiba, especialmente na madrugada de quarta-feira, mas fatores como nuvens e luminosidade urbana podem interferir. Quem pretende assistir ao espetáculo, vale buscar um ponto alto, afastado de luzes e com visão ampla para o céu.

