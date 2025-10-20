Ambev lança nova cerveja saborizada com exclusividade no Paraná e estados do Sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os estados do Sul do Brasil poderão explorar uma novidade no mercado de bebidas: a Flying Fish, primeira cerveja saborizada da Ambev lançada com exclusividade para os três estados da região.

Conforme descreve a empresa, o diferencial da Flying Fish está na combinação entre baixo amargor e toque de limão, criando uma experiência diferenciada para quem gosta de explorar novos sabores e fugir do convencional. A marca tem origem sul-africana, onde foi lançada em 2014 e conquistou o posto de principal cerveja saborizada do país.

“Flying Fish é uma marca que chama para a descoberta e a participação. É o sabor do inesperado, com um toque inédito que só provando para entender. Trata-se de um lançamento grandioso nos três estados, com diversas ativações – como um “flying truck” exclusivo em PDVs, em praias e na rua – e nas festas mais disputadas do Sul para viver experiências inesperadas”, conta Thais Soares, diretora de Marketing da Ambev.

Para celebrar o lançamento, a Ambev preparou experiências para o mês de outubro. Algumas baladas das três capitais serão palco para eventos com a bebida: +55 em Curitiba, P12 em Florianópolis e Boske em Porto Alegre. Nesses locais, consumidores maiores de 18 anos poderão participar de degustações da Flying Fish.

Eventos com a nova cerveja da Ambev

Em Curitiba, a festa acontece nesta sexta-feira (24/10) no +55, com apresentações de MAKE e MC Davi. Na mesma data, Porto Alegre recebe o evento no Boske Club, com o DJ Topo e Hitmaker comandando o som. Florianópolis terá celebração no dia 1º de novembro, no P12 Jurerê, com a dupla Dubdogz e Kevin O Chris.

As festas contarão com listas VIP selecionadas por promoters de cada capital: Felipe Casas em Curitiba, Bernardo Amorim em Florianópolis e Nelson Quinto em Porto Alegre.

A nova cerveja já está disponível em algumas redes de supermercados, bares e pontos de conveniência de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além do aplicativo Zé Delivery. Neste primeiro momento, os consumidores encontrarão a Flying Fish nos formatos long neck 330 ml, lata 350 ml e lata 473 ml.