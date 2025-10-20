Shopping em Curitiba promove Halloween com sessões de cinema e caça aos doces

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, irá celebrar o Halloween com uma programação especial. De 24 a 31 de outubro, o shopping promoverá experiência que engloba cinema, teatro e a tradicional caça aos doces pelos corredores do local. A ação – que teve ingressos esgotados em 2024 – agora retorna com 24 sessões, com expectativa de receber cerca de 3 mil pessoas.

A atração principal que une as experiências é o filme “Benjamin Bat”, inédito no Brasil e que conta uma história diferente do convencional. Na animação, Benjamin é um morcego pequeno e sensível que enfrenta um grande problema para a espécie: ele tem medo do escuro e gosta de cantar, algo que causa estranhamento na família. É uma história que mostra às crianças a importância de aceitar o diferente, da empatia e da coragem para desafiar padrões pré-estabelecidos, com mensagens positivas em meio às brincadeiras de Halloween.

A aventura inicia na sessão de cinema na Cinépolis. Além da exibição do filme, uma interação com os personagens ocorre trazendo mais imersão para a história de Benjamin.

Caça aos doces no Pátio Batel

Após a exibição do longa-metragem, a atividade continua pelo shopping com a tradicional caça aos doces. Para a atividade, as crianças receberão uma sacola e um mapa com pequenos desafios e brincadeiras a serem realizadas nas lojas, como bater as asas como um morcego ou imitar um passarinho, que rendem a entrega dos doces aos pequenos. Como presente, eles também recebem uma mini-lamparina para levar para casa um pouco da aventura.

Serviço – Halloween 2025 no Pátio Batel

24 a 31 de outubro, no Cinépolis – Piso L4. Confira os horários das sessões:

24/10 (sexta): 15h, 17h

25/10 (sábado): 13h (sessão com luz acessa e som mais baixo destinada a neurodivergentes), 15h, 17h e 19h

26/10 (domingo): 15h, 17h e 19h

27/10 (segunda): 15h, 17h e 19h

28/10 (terça-feira): 15h, 17h e 19h

29/10 (quarta-feira): 15h, 17h e 19h

30/10 (quinta-feira): 15h, 17h e 19h

31/10 (sexta-feira): 15h, 17h e 19h

Preços:

Meia-entrada R$ 42 + taxas = R$ 47,88

Inteira R$ 84 + taxas = R$ 95,76

Cada criança ganha uma pipoca pequena na entrada da sala de cinema.

Ingressos: venda disponível no site da Cinépolis, ingresso.com e ATMs no shopping.

Mais informações no site do Pátio Batel