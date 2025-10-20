Preço do litro da gasolina cai R$ 0,14 nas refinarias a partir desta terça

A Petrobras informou nesta segunda-feira (20/10) que reduzirá em 4,9% o preço da gasolina A nas refinarias a partir desta terça (21/10). O corte era esperado pelo mercado, já que a estatal vinha operando com valores acima das cotações internacionais.
Segundo a estatal, o corte será de R$ 0,14 por litro, com o preço médio de venda de suas refinarias passando a R$ 2,71 por litro. O preço do diesel vendido pela companhia, que está abaixo das cotações internacionais, não será alterado.
A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos de combustível.
