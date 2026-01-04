MP investiga falta de água em Guaratuba durante alta temporada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Guaratuba, no Litoral do Estado, enfrenta crise no abastecimento de água após rompimento de adutora desde a noite de segunda-feira (29/12). Um encontro emergencial foi realizado entre a Prefeitura de Guaratuba e a direção da Sanepar, mas o problema não se resolveu. Neste sábado (03/01), o município publicou uma nova nota oficial informando que tem adotado uma série de medidas administrativas para exigir a imediata regularização do serviço.

A cidade tem 42.062 moradores, porém, durante a temporada de verão, Guaratuba recebe cerca de 500 mil turistas. O Ministério Público do Paraná instaurou um processo administrativo para investigar a falta de água no município. A Sanepar e a Prefeitura foram notificadas para esclarecer os motivos da falta de abastecimento.

Na semana passada, a Sanepar informou que deu início à retomada gradual da distribuição de água potável no município. Enquanto a situação não se normaliza por completo, a Prefeitura orienta os moradores a utilizarem a água disponível de forma consciente, evitando desperdícios.

Diante da intervenção de grande porte, a Sanepar orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente, priorizando o consumo humano e a higiene. Atividades que demandem grande volume devem ser evitadas até a normalização do sistema.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelos canais de atendimento da Sanepar: telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115 ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br. Para agilizar o atendimento, é recomendado ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.