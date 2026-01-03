Tempestade pode atingir Curitiba e Litoral neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta meteorológico neste sábado (03/01) de risco Laranja para tempestade para Curitiba, região metropolitana, Litoral, região Sul do Paraná e também para todo o estado de Santa Catarina. Segundo o Inmet, o risco de chuva forte segue alto durante todo o final de semana.

O Inmet faz alerta para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há riscos de queda de granizo. Também pode haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e risco de alagamentos.

+ Leia mais Buscas por jovem fecham áreas do Parque Estadual Pico Paraná

Como agir em caso de tempestades:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).