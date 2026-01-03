Desaparecido

Buscas por jovem fecham áreas do Parque Estadual Pico Paraná

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 03/01/26 09h26
IAT restringe visitas ao Pico Paraná para ajudar nas buscas de jovem desaparecido
Denis Ferreira Netto

O Instituto Água e Terra (IAT) restringiu temporariamente o acesso de visitantes a algumas áreas do Parque Estadual Pico Paraná, localizado entre Campina Grande do Sul e Antonina, a partir deste sábado (03/01). A medida atende a uma recomendação do Corpo de Bombeiros do Paraná e visa auxiliar nas buscas por um jovem desaparecido na Unidade de Conservação desde quarta-feira (31/12).

O acesso aos morros Caratuva, Pico Paraná, Getúlio e Itapiroca está temporariamente fechado. No entanto, a entrada para os morros Camapuã e Tucum permanece aberta, pois a presença de visitantes nesses locais não interfere na operação de resgate.

+ Leia mais

Montanhistas experientes que desejam colaborar com as buscas devem se cadastrar na base do Corpo de Bombeiros instalada na sede do parque. O IAT informou que o jovem desaparecido não realizou o cadastro obrigatório na base do instituto no parque.

É importante ressaltar que, devido ao Réveillon, o Parque Estadual Pico Paraná havia sido temporariamente fechado a partir do meio-dia do dia 31, reabrindo na sexta-feira (02/01). Esse horário especial foi previamente divulgado pelos canais de comunicação do Governo do Estado.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.