Buscas por jovem fecham áreas do Parque Estadual Pico Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT) restringiu temporariamente o acesso de visitantes a algumas áreas do Parque Estadual Pico Paraná, localizado entre Campina Grande do Sul e Antonina, a partir deste sábado (03/01). A medida atende a uma recomendação do Corpo de Bombeiros do Paraná e visa auxiliar nas buscas por um jovem desaparecido na Unidade de Conservação desde quarta-feira (31/12).

O acesso aos morros Caratuva, Pico Paraná, Getúlio e Itapiroca está temporariamente fechado. No entanto, a entrada para os morros Camapuã e Tucum permanece aberta, pois a presença de visitantes nesses locais não interfere na operação de resgate.

Montanhistas experientes que desejam colaborar com as buscas devem se cadastrar na base do Corpo de Bombeiros instalada na sede do parque. O IAT informou que o jovem desaparecido não realizou o cadastro obrigatório na base do instituto no parque.

É importante ressaltar que, devido ao Réveillon, o Parque Estadual Pico Paraná havia sido temporariamente fechado a partir do meio-dia do dia 31, reabrindo na sexta-feira (02/01). Esse horário especial foi previamente divulgado pelos canais de comunicação do Governo do Estado.