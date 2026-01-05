Jovem que passou 5 dias perdido no Pico Paraná é encontrado com vida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após cinco dias de buscas, o jovem Roberto Farias Thomaz foi encontrado com vida pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (5/1). O rapaz, de 19 anos, estava desaparecido desde a virada do ano (31/12) após descer o Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi localizado e encaminhado para atendimento hospitalar. “Foi por Deus”, disse o jovem em ligação aos familiares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem foi encontrado após equipes receberem informações sobre possíveis pedidos de socorro na encosta dos Camelos, cume vizinho ao Pico Paraná.

Esse havia sido o último ponto indicado como área prioritária nas buscas. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde ou as condições em que Roberto foi localizado.

Operação de resgate no Pico Paraná

Roberto iniciou a trilha acompanhado de uma amiga. Durante a subida, conforme relato repassado às autoridades, ele teria passado mal. Apesar do mal-estar, os dois conseguiram chegar ao cume do Pico Paraná. No momento da descida, no entanto, o jovem ficou para trás, enquanto a amiga retornou sozinha. Desde então, ele não havia sido mais visto.

A operação de resgate mobilizou equipes especializadas ao longo de cinco dias. Participaram das buscas montanhistas experientes e trilheiros com conhecimento da região, além do uso de drones e câmeras térmicas para o mapeamento de áreas de mata fechada e de difícil acesso.

