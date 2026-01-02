Rapaz passa mal no Pico Paraná e desaparece; buscas entram no 2º dia com reforço aéreo

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) intensifica nesta sexta-feira (02) as buscas por um jovem de 20 anos desaparecido desde a manhã de Ano Novo no Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

A operação de resgate entrou no segundo dia com reforço significativo de equipes. O Grupo de Operações e Socorro Tático (GOST) estabeleceu um Posto de Comando na Fazenda do Pico Paraná, sob coordenação do Capitão Dubas, que assumiu o comando da operação.

As buscas começaram ainda na tarde de quinta-feira, quando a primeira equipe do GOST chegou ao local por volta das 13h45, transportada por aeronave até o ponto conhecido como Camelo. Uma segunda equipe iniciou a subida por terra às 14h30, partindo da Fazenda do Pico Paraná, base da operação.

Segundo informações dos Bombeiros, o jovem iniciou a subida ao Pico Paraná na tarde de 31 de dezembro junto com uma amiga. Durante o trajeto, ele apresentou mal-estar e vomitou algumas vezes, mas conseguiu chegar ao cume por volta das 4h da manhã do dia 1º de janeiro.

Após descansarem e encontrarem outros dois grupos no topo da montanha, iniciaram a descida com um deles por volta das 6h30. O jovem teria ficado para trás em um ponto antes do acampamento 2. O segundo grupo, que estava em ritmo mais lento, passou pelo mesmo local e não o encontrou. A vítima está sem celular, o que dificulta a localização.

Ainda na tarde de quinta-feira, uma terceira equipe do GOST, com mais dois militares que haviam participado de outro resgate bem-sucedido na trilha do Siririca, juntou-se às buscas por volta das 16h40.

A operação continuou durante a noite, com a equipe que havia subido por terra chegando à base da Fazenda do Pico Paraná às 20h45. A equipe que acessou a montanha com aeronave retornou à base às 1h45 da madrugada, após ter percorrido o cume e a área onde a vítima teria ficado para trás.

Buscas retomadas nesta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira, as buscas foram retomadas com ainda mais recursos. Uma equipe com dois militares do GOST iniciou a subida às 9h, partindo da Fazenda do Pico Paraná. Outra equipe, também com dois militares, acessou o cume com auxílio de aeronave por volta das 9h30.

A operação conta ainda com o apoio de seis montanhistas do COSMO (Corpo de Socorro em Montanha), que iniciaram a subida em direção ao vale Cacatu às 9h, e quatro corredores de montanha do CPM, que estão dando suporte nas trilhas.

Uma aeronave equipada com câmera térmica sobrevoa a região desde as 9h50, tecnologia que pode ser crucial para localizar o jovem em meio à vegetação densa e ao relevo acidentado que caracterizam a região do Pico Paraná.

O Pico Paraná, com 1.877 metros de altitude, é considerado uma trilha de dificuldade elevada, exigindo boa preparação física e equipamentos adequados. A região é conhecida pelas mudanças bruscas de temperatura e condições climáticas, o que pode representar riscos adicionais para montanhistas despreparados ou que enfrentam problemas de saúde durante a travessia.

As autoridades recomendam que montanhistas sempre informem o roteiro e horário previsto de retorno a familiares ou amigos, além de nunca realizarem trilhas sozinhos e sempre carregarem equipamentos de comunicação e primeiros socorros.

As buscas continuam e novas informações serão divulgadas conforme o andamento da operação.