Voo cancelado tira Greca de audiência com o Papa Leão XIV; ex-prefeito desabafa

O ex-prefeito Rafael Greca, atual Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná no governo Ratinho Júnior, publicou um desabafo no seu perfil no Facebook. O cancelamento de um voo da companhia Azul, que levaria Greca até São Paulo para uma conexão para a Itália, motivou o relato do político. O contratempo custou a Greca um encontro cara a cara com o Papa Leão XIV, no Vaticano.

“Hoje eu aprendi, da forma mais amarga, o quanto a falta de empatia pode ser travestida de ‘procedimento’. Diante de um atraso grave de voo da Azul – cancelado hoje, 19 de janeiro – por aeronave danificada – com impacto direto em conexão com a Itália, a resposta foi sempre a mesma, repetira como um mantra frio e desumanizado: não podemos fazer nada”, disse na publicação, que você pode conferir ao final deste texto.

Em contato com a reportagem, ainda no Aeroporto Afonso Pena, Greca falou sobre sua frustração à Tribuna. “Estou sereno, mas estou na mão da Azul. O voo seria as 10h30, 14h, depois as 17h e agora as 19h30. O Eduardo (Pimentel, prefeito de Curitiba, vice de Greca quando ele era o chefe do executivo municipal) embarcou, foi de Latam. Teve mais sorte do que eu”, contou.

Segundo Greca, o evento no Vaticano começa na quarta-feira, dia 21, com uma audiência com o Papa Leão XIV, e continua no dia 23, com uma missa na capela Santa Maria maior. “É uma comemoração pelos 200 anos da relação do Brasil com a Santa Sé. Nossa camerata, com coro e orquestra, foi convidada pelo Cardeal Parolin, secretário de estado do Vaticano”, explicou Greca.

Durante a ligação telefônica, ele perguntou novamente a um funcionário do aeroporto qual seria a solução para seu problema e foi possível ouvir que o voo em que ele seria recolocado teria sofrido atraso pelo mau tempo na cidade de São Paulo.

O que diz a Azul

Por meio de nota enviada à Tribuna, a Azul afirma que o voo, que faria o trajeto Curitiba-Guarulhos, teve decolagem adiada em função da troca da aeronave que faria o trajeto, devido à questões técnicas.

“Os clientes impactados receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Anac, incluindo reacomodação em outros voos da própria companhia e de empresas congêneres. A Azul lamenta eventuais transtornos e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia”, diz nota.

A reportagem também entrou em contato com a agência de turismo, citada na publicação, mas ainda não teve retorno.

Veja o relato de Greca!