Leilão de terreno de shopping histórico de Curitiba é suspenso

Foi suspenso o leilão judicial do imóvel onde está instalado o Shopping Novo Batel, em Curitiba. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (21/01) pelo desembargador Evandro Portugal. O leilão estava previsto para acontecer em fevereiro de 2026, com lances a partir de R$ 536.455.134,00.

A decisão judicial que tinha levado o imóvel a leilão aconteceu devido uma disputa que se arrasta há mais de duas décadas. O conflito começou após entraves legais enfrentados na inauguração do empreendimento, lançada em 1979 pela incorporadora LC Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda. À época, o Novo Batel figurava entre os primeiros shoppings da capital paranaense.

Em nota divulgada nesta quarta, a LC Branco Empreendimentos Imobiliários disse que a suspensão do leilão “foi resultado de medidas jurídicas adotadas pela empresa no âmbito do processo”.

Com a decisão, o Shopping Novo Batel seguirá funcionando normalmente, com as atividades comerciais e culturais mantidas. “A LC Branco afirma que permanece atuando para a regularização definitiva da situação, assegurando estabilidade aos lojistas, parceiros, fornecedores, clientes e condôminos”, diz nota.

A Tribuna tenta contato com os outros envolvidos no processo.

Shopping Novo Batel está localizado em espaço tradicional de Curitiba

Localizado na Alameda Presidente Taunay, na esquina com a Alameda Dom Pedro II, e com frente também para a Rua Coronel Dulcídio, o empreendimento onde fica o shopping de Curitiba ocupa quase um quarteirão inteiro. A área total do terreno é de 10.658,74 metros quadrados. O espaço é resultado da unificação de antigos lotes pertencentes à Chácara Muricy, uma das áreas mais tradicionais do bairro Batel.

Com perfil de shopping-galeria, o Novo Batel integra lojas e restaurantes diretamente às calçadas. O complexo também conta com um cinema e três teatros, entre eles o Teatro Fernanda Montenegro, referência cultural em Curitiba.

Além das áreas comerciais, o terreno concentra edificações mais antigas, preservadas ao longo das décadas. Entre elas estão casas de alvenaria localizadas na Alameda Presidente Taunay e na Rua Coronel Dulcídio, além de uma construção histórica situada na esquina com a Alameda Dom Pedro II.

Parte dessas estruturas compõe um conjunto de 26 lojas térreas e um estacionamento que somavam, originalmente, pouco mais de 2,4 mil metros quadrados de área construída, antes da ampliação do complexo.

O terreno também abriga o Hotel White Plaza, empreendimento de padrão elevado voltado tanto ao público corporativo quanto ao turístico. O hotel conta com 143 quartos, sendo 19 suítes com antessala privativa. A estrutura inclui área de lazer completa, com piscina, academia, saunas seca e úmida, além de bar, restaurante e um terraço com vista panorâmica da cidade.