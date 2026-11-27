Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ganhou nesta sexta-feira (27) seu primeiro restaurante do McDonald’s. A inauguração da unidade, localizada no bairro Maracanã, marca a chegada da rede ao segundo maior município da Grande Curitiba e traz 60 novas oportunidades de emprego.

As vagas são destinadas às áreas de atendimento, cozinha, operação e gestão. A seleção tem foco em pessoas que buscam o primeiro emprego e não exige experiência profissional anterior.

O restaurante fica na Rua Antônio Fiorese, 390, e funcionará diariamente. Os clientes poderão fazer pedidos no balcão ou nos totens de autoatendimento, além de utilizar os serviços de Drive-Thru e Peça e Retire. A unidade também oferecerá entrega em domicílio pelo McDelivery, disponível no aplicativo da rede.

O novo McDonald’s em Colombo também contará com iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao uso eficiente de recursos. Entre elas estão o reaproveitamento de água nos sanitários, iluminação natural na cozinha e lâmpadas de LED. O restaurante terá ainda sistema de ar-condicionado de alta eficiência, programa de reciclagem, separação de resíduos e bicicletário para clientes e colaboradores.

Curitiba vai ganhar novas unidades do restaurante

Além da inauguração em Colombo, outros dois restaurantes da rede estão previstos para Curitiba. Um dos endereços fica no cruzamento da Linha Verde (BR-476) com a Avenida Senador Salgado Filho, na divisa entre Prado Velho e Guabirotuba.

O outro ponto está previsto para a BR-277, na altura do km 85, próximo ao Supermercado Condor Jardim das Américas, no sentido Curitiba, na região dos bairros Cajuru e Jardim das Américas.