Uma onda de calor intenso ganha força nesta quinta-feira (14) e deve manter as temperaturas elevadas em Curitiba nos próximos dias. Calorão que desperta a vontade de nadar e se refrescar. Mas em Curitiba, isto é permitido nas piscinas, não nos lagos de parques e bosques da cidade, devido aos riscos que oferece, como alerta a prefeitura.

LEIA MAIS – Com milhares de seguidores nas redes, Kathy é catadora de recicláveis em Curitiba e atração por onde passa

“Com essas ondas muito fortes de calor, acabamos encontrando algumas pessoas nadando nos nossos lagos. Esse tipo de prática pode levar até ao óbito, por isso a proibição. Os nossos parques também são Unidades de Conservação, então são protegidos pela legislação”, explica a gerente de Manutenção dos Parques e Áreas Verdes, Walquiria Pizatto.

Placa de proibição indica que não é permitido nadar ou pescar no lago. Foto: Pedro Ribas/SMCS

A proibição é indicada e reforçada pelas placas presentes em todos os parques e bosques de Curitiba. Além de nadar, a pesca também é proibida nestes locais.

VIU ESSA? Onda de calor extremo ganha força e deixa Curitiba em alerta de perigo

A gerente ainda afirma que, por não serem espaços próprios para nadar, os lagos não têm estrutura para as atividades aquáticas. Além disso, completa Walquiria, esses espaços também não contam com acompanhamento profissional ou um salva-vidas, o que torna essa prática muito perigosa.

Cavas

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Nelson Ribeiro, alerta os pais e responsáveis para ficarem atentos com as crianças e adolescentes, evitando acidentes também nas cavas de Curitiba e região. “O alerta vale para todo mundo, mesmo para quem se considera um nadador experiente”, afirma ele.

De acordo com o coordenador, em hipótese alguma, as pessoas devem tentar saltar na água. “São inúmeros os obstáculos não previstos e choques que podem ser provocados pelo impacto e acarretar sérias lesões físicas. O desconhecimento sobre o terreno e sobre o que se pode encontrar no fundo da cava, como pedras e galhos, pode acabar em afogamento ou ferimentos”, completa.

Para pedir socorro

Em caso de afogamentos e emergências, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

Quem flagrar pessoas nadando ou pescando nos lagos dos parques e bosques pode acionar a Guarda Municipal, diretamente pelo telefone 153 ou através da Central 156.

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa