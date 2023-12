Calor e mais calor nos próximos dias em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. Uma massa de ar quente está ganhando força e as temperaturas máximas podem se aproximar dos 30°C já nesta quinta-feira (14). A onda de calor extremo segue por mais alguns dias, segundo a previsão do tempo para Curitiba.

Esse cenário irá se manter pelo menos até o próximo domingo (17) e, por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu durante a semana, um aviso meteorológico especial de nível laranja (perigo) de onda de calor devido à persistência do fenômeno por quatro dias consecutivos. Este alerta do Inmet segue pelo menos até às 19h de domingo.

Previsão do tempo para Curitiba

Para Curitiba, a quinta-feira amanheceu com presença de algumas nuvens no amanhecer, mas logo o sol monstrou intensidade. De acordo com o Simepar, a máxima para o dia deve chegar em 28°C no meio da tarde. Na sexta-feira, outro período de muito sol com poucas nuvens, sem chuva prevista. Ainda segundo o Simepar, a temperatura máxima histórica no mês de dezembro é de 34,5°C.

Já no Litoral, a tendência é seguir com o tempo da capital. Em Morretes, a máxima para a quinta é de 28°C.

