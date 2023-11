Música mais famosa da França em 1950 foi inspirada em casa de Curitiba

Você sabia que uma música que fala sobre Curitiba foi um dos grandes sucessos na França em 1950? Melodia feita pelo cantor francês Marc Heyral, com letra de Fernand Vimont e Henry Lemarchant, a música ‘Monsieur le Consul à Curityba‘ ficou tão famosa que recebeu até o concorrido prêmio da canção francesa daquele ano.

Essa história foi compartilhada pelo arte-educador Rogério Bealpino, que rotineiramente publica em seu perfil nas redes sociais histórias diferentes e, muitas vezes desconhecidas, sobre a capital paranaense.

Bealpino revela que a criação da música está relacionada com a Casa Gomm, residência de madeira de pinho construída em 1913, no bairro Batel. Nos anos 50, o local era habitado pelo cônsul britânico Harry Blas Gomm e a família.

Confira o vídeo em que o cantor Francis Linel interpreta Monsieur le Consul à Curityba:

A música surgiu quando Harry recebeu o cantor Marc como hóspede. De acordo com o relato de Bealpino, não há o registro exato do ano em que isso aconteceu, mas a família acredita que o encontro ocorreu por volta de 1949. Na ocasião, o músico ficou tão encantado e inspirado com a Casa Gomm e com o estilo de vida da família que resolveu fazer a música sobre todas as belezas que viu durante a estadia.

O pesquisador explica que conheceu essa história há cerca de quatro anos, durante buscas pela internet sobre a Casa Gomm. “Logo de cara, encontrei artigos acadêmicos e vídeos a respeito, mas foi a partir de uma reportagem da Gazeta do Povo de 22 de dezembro de 2012 que vi mais sobre o assunto. Havia um vídeo de depoimento dos descendentes da família Gomm falando a respeito da música”.

Curitiba charmosa e tranquila

Na tradução, a música se chama ‘o senhor cônsul em Curitiba’. Na letra diz: existe uma cidade no Brasil, um cantinho charmoso e tranquilo, onde a vida é doce e fácil e que chamamos de Curitiba.

“Mas para um cônsul que sorte viver neste país. Entre os cedros e magnólias, ele tem uma casa com varanda, ele tem jardins cheios de minhonete, Sr. Cônsul em Curitiba”, continua a letra.

O arte-educador conta que vários intérpretes franceses, como Patrice e Mario, Francis Linel, Felix Marten, Jean Marco e Jacques Hélian, regravaram a música premiada em 1950.

Além disso, Bealpino também traz outra novidade sobre toda a história. “É curioso saber que Patrice e Mario, em 1956, chegaram a compor e gravar uma sequência da música (algo que pouca gente sabe) com o título de “La Femme du Consul”, acrescenta.

Em Curitiba, Casa Gomm inspirou canção francesa

Bealpino explica que a Casa Gomm foi construída pelo pai de Harry e tinha o mesmo estilo das residências de época dos Estados Unidos. O pesquisador revela que o cônsul britânico viveu com a esposa, Luísa Bueno Gomm, e com os filhos na residência.

“Após a morte de Harry, Luísa continuou morando ali com o filho e a nora, mas irmãos e sobrinhos continuaram a frequentar bastante a casa. São alguns destes descendentes que nos trazem as memórias do lugar, hoje em dia”. Em 1958, Luísa se mudou e a residência foi alugada. Ela morreu em 1986.

Desde 1989, a casa é tombada pelo Patrimônio Histórico do Paraná. Segundo o arte-educador, ela foi desmontada para a construção de um shopping, mas foi remontada na Rua Bruno Filgueira, no Batel, onde também fica o Parque Gomm e o Memorial Inglês.

