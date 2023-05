Sedentário e sem grana para pagar uma academia? Essa pode ser sua chance de adotar um estilo de vida mais saudável, incluindo a prática de exercícios físicos na sua rotina! Curitiba abriu mais de 2 mil vagas para musculação gratuita nos espaços da prefeitura. Ao todo, são 2.008 vagas convencionais e 196 vagas reservadas para pessoas com deficiência.

LEIA MAIS – Matador de capivara? Animal símbolo de Curitiba é morto a tiros no Parque Barigui – Imagem forte

Para participar é preciso ter 16 anos completos, fazer inscrição pelo portal de atividades físicas Curitiba em Movimento, escolher os dias e o horário desejados e agendar a avaliação física. Os horários disponíveis variam de acordo com a academia escolhida. As atividades são oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), uma ação do programa Curitiba Viva Bem.

VIU ESSA? 12 minutos de exercícios em casa que queimam mais que 1 hora de caminhada

Bairros e Regionais

As turmas de musculação estão distribuídas por todas as regionais. Os espaços equipados para a prática do exercício são: Centro de Esportes e Juventude (Cejuv) Audi-União; os Centros de Esporte e Lazer (CEL) Fazendinha/Portão, Padre Agostinho Legrós, Carmo, Dirceu Graeser e Pinheirinho; o Centro de Atividade Física Judith Passos (Parque Barigui); o Centro de Referência em Esporte e Atividade Física; e os Clubes da Gente Bairro Novo, Santa Felicidade e Tatuquara; e, em inauguração com turmas novas, os Clubes da Gente Boa Vista e CIC.

LEIA AINDA – Árvores cerejeiras são replantadas em Curitiba em novo local instagramável

Benefícios da musculação

Praticar a musculação traz benefícios diversos à saúde, como melhora no condicionamento físico, capacidade cardiorrespiratória e na resistência muscular, aceleração do metabolismo, além de também auxiliar na saúde mental.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!