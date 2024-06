Uma mulher que se identifica como biomédica está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por lesionar uma paciente durante o procedimento estético conhecido como peeling de fenol, realizado no dia 25 de maio, em Curitiba. A profissional é investigada pelos crimes de lesão corporal, exercício ilegal da medicina e uso de produto falsificado destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Conforme o inquérito da PCPR, 11 dias após o procedimento, a vítima começou a sentir dores intensas e precisou ser hospitalizada. Para a delegada Aline Manzatto, responsável pela investigação, a profissional pode ter utilizado produtos que não poderiam ser aplicados nos clientes.

“Não se pode comprar pela internet, e sim, em locais específicos com todo controle da Vigilância Sanitária. Em função disso, existe a análise da porcentagem de fenol existente e onde foi adquirido”, disse a delegada que informou que a vítima em Curitiba teve lesões de queimadura de terceiro grau no rosto. “Existe a possibilidade de precisar de enxerto para se recuperar”, relatou a autoridade.

+ Leia também: Policial salva mulher e dois filhos de incêndio de casa em Curitiba

“Apuramos também que por diversas ocasiões após o procedimento, a vítima e os familiares questionaram a profissional sobre a necessidade de assistência médica, a qual teria afirmado que as dores eram normais e apenas recomendou a aplicação de uma pomada no rosto”, acrescentou a delegada.

As investigações da polícia continuam para entender todos os fatos.

Esse não é o único caso envolvendo profissionais e danos aos pacientes que passaram pelo procedimento de peeling de fenol que está sendo investigado. Em São Paulo está sendo investigada a morte do empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos. Ele morreu em consequência de problemas causados após o procedimento estético, feito pela esteticista e influencer Natalia Becker.

Em depoimento, a esteticista informou que fez um curso online de peeling de fenol em uma clínica da farmacêutica Daniele Stuart, na capital paranaense. No entanto, Natalia Becker, não teria registro na Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (Anesco) para atuar na área.

+ Leia também: Linhas de ônibus de Curitiba mudam de itinerário após implantação de binário

Por conta disso, nesta quarta-feira (12), a PCPR ouviu a farmacêutica Daniele Stuart.

Além de prestar depoimento, a farmacêutica Daniele Stuart esteve presente em uma entrevista coletiva na terça-feira (11). Segundo o advogado Jeffrey Chiquini, Natália teria comprado o curso online há um ano e só teria concluído no dia 8 de junho, ou seja, cinco dias após a morte do empresário em São Paulo.

“A plataforma que a Dra Daniele oferece o curso online, que é conceitual, apenas, não é um curso especializante, nos informou que Natália fez o curso somente no dia 8 de junho. É um curso de seis horas. Se ela tivesse aplicado o protocolo ensinado pela Dra. Daniele esse fato não teria ocorrido, não teria havido um homicídio”, comentou o advogado.

+ Leia também: No Dia dos Namorados, ‘Cinderela’ de Curitiba capota carro no Centro e foge

Além disso, o advogado reforçou que a influencer não implementou as práticas ensinadas no curso online. “Natalia mentiu na delegacia. Ela não foi aluna da doutora Daniele. Ela não aplicou o protocolo ensinado “, afirmou o advogado.

Sobre esse caso, a delegada Aline confirmou que a PCPR está auxiliando na investigação da morte do empresário, mas a responsabilidade da investigação é da Polícia Civil de São Paulo. “O inquérito ainda não chegou aqui, mas podemos fazer novas diligências. O objetivo é apurar esse tipo de conduta em Curitiba”, completou Manzatto.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!