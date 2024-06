Dia dos Namorados e a “Cinderela” aprontou logo cedo em Curitiba. Nesta quarta-feira (12), um carro capotou no Centro e atingiu um outro veículo que estava estacionado. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência e encontrou os sapatos da motorista que fugiu. A cena curiosa ocorreu na Rua Voluntários da Pátria, esquina com a Cruz Machado.

Segundo informações, a motorista de um Fiat Toro teria perdido o controle do carro, batendo fortemente em um veículo que estava estacionado, e capotou. Após a batida, a condutora fugiu descalça, deixando os sapatos. Pouco tempo depois, o proprietário da Toro chegou ao local do acidente, e relatou aos policiais que conhece a condutora e que eles tiveram um desentendimento.

LEIA AINDA – Binário importante de Curitiba será ampliado; veja as mudanças

O dono do carro estacionado trabalha como motorista de aplicativo e estava tomando café nas proximidades. Ao retornar ao veículo, percebeu o estrago. Na sequência, os responsáveis pelos veículos fizeram o boletim de ocorrência com a Polícia Militar.

E a Cinderela, onde está? A investigação das causas e motivos que levaram à fuga serão investigados pela Polícia Civil.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!