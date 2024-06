Policial salva mulher e dois filhos de incêndio de casa em Curitiba

Um incêndio com forte fumaça chamou a atenção da vizinhança do bairro Novo Mundo, em Curitiba, no começo da tarde desta quarta-feira (12). Uma casa de madeira pegou fogo, que se alastrou para várias residências mistas no entorno. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tenta controlar as chamas no local. Não há informações de feridos.

O aspirante Veiga, da Polícia Militar, passava pela região quando percebeu a fumaça. “A gente viu fumaça na residência, casa de madeira, possivelmente iniciando o incêndio. De antemão, a gente entrou no terreno para ver se tinha alguém correndo risco nas casas. Nos deparamos com uma mulher e dois filhos na casa do meio. A gente tirou esses três ocupantes e colocamos eles num local seguro”, explicou o aspirante.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

De acordo com o policial, a casa que pegou fogo está num terreno com outras duas casas. Não havia ninguém dentro da casa em chamas.

Momentos depois de resgatar a mulher e os dois filhos, o fogo se alastrou rapidamente. “Pegou fogo muito rápido. Tudo muito rápido mas graças a Deus a gente estava aqui presente para salvar essas pessoas de um mal maior”, informou o policial.

