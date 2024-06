Oito linhas de ônibus de Curitiba, que passam pela região do São Lourenço e que transportam cerca de 18 mil pessoas por dia, vão ter mudanças de itinerário com a implantação da segunda etapa do binário das Ruas Mateus Leme/Nilo Peçanha. As mudanças entram em vigor a partir desta quarta-feira (12). Os mapas com as alterações estão disponíveis no site da Urbs.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 177-Cabral/Pq. Tanguá terão os itinerários alterados pelas ruas Nilo Peçanha, Prof. Joaquim de Matos Barreto e Mateus Leme, sentido Terminal Cabral. No caso da linha 177-Cabral/Pq Tanguá, que opera apenas aos domingos, a mudança será realizada no domingo (16).

As linhas 182–Abranches, 183–Jd. Chaparral, 184-V. Suiça e 189–Mad. Abranches terão os itinerários alterados pelas ruas João Gava, João Enéas de Sá e Nilo Peçanha, sentido centro. Na linha 189 Mad. Abranches, que é madrugueira, a alteração começa na madrugada desta quinta-feira (13).

+ Leia também: Curitiba vai ter voos diretos para o Peru a partir de outubro

A linha 181–Mateus Leme terá o itinerário alterado pelas ruas João Gava e Nilo Peçanha, sentido centro, e a linha 176–Pq. Tanguá terá o trajeto pelas ruas Mateus Leme e João Gava, sentido Parque Tanguá.

O binário também pode impactar as linhas 021-Interbairros (anti-horário) e a 979-Linha Turismo, que, embora não tenham mudança no itinerário, circulam na João Gava, que passa a ter sentido único.

+ Leia também: Peeling fenol: Farmacêutica de Curitiba é investigada por vender curso para influencer

De acordo com a prefeitura, os passageiros estão sendo informados da mudança por meio de cartazes anexados nos ônibus das linhas.

Novo binário em Curitiba altera linhas de ônibus metropolitanas

O binário também vai provocar alterações em sete linhas metropolitanas, que são administradas pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), ligada ao governo estadual.

+ Leia também: Nova linha de ônibus da Grande Curitiba começa a circular; veja trajeto e horários

São elas: A06-Tamandaré/Guadalupe (via Minérios); A72-Jd. Paraíso/Praça 19; A73-Jd.Marrocos/Praça 19; K71-Itaperuçu/Praça 19; K72-Direto Itaperuçu; L71-Rio Branco/Praça 19 e L72- Direto Rio Branco.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba