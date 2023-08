Mulher relata ter sido abusada por enfermeiro dentro de hospital em Curitiba

Uma mulher em Curitiba alegou ter sido abusada sexualmente após um procedimento médico dentro de um hospital em Curitiba. A vítima, que entrou em contato com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (15), informou que estava saindo da anestesia quando foi abusada.

Ela contou para a polícia que um enfermeiro do hospital a obrigou a tocar nas partes íntimas dele. A vítima, que estava no pronto socorro do hospital quando acionou a polícia, disse que o enfermeiro saiu da sala onde estavam, mas que permaneceu no hospital. O nome e a identidade da vítima foram preservados.

A Polícia Militar, ao chegar no local, encaminhou os envolvidos e testemunhas do caso para a Delegacia da Mulher, da Polícia Civil.

Em nota, o Hospital Nossa Senhora das Graças informou na noite desta terça-feira (15) que acompanha as investigações e “está à disposição das autoridades policiais para eventuais esclarecimentos”.

O hospital esclareceu que os fatos estão relacionados a um serviço terceirizado de exames, localizado dentro da área física do hospital. Por fim, o Hospital Nossa Senhora das Graças reforçou que aguarda a elucidação dos fatos, sem prejulgamentos.

