Grave acidente envolve quatro caminhões na BR-116, em Curitiba

Um grave acidente de trânsito envolvendo quatro caminhões foi registrado no Contorno Leste, em Curitiba, na tarde desta terça-feira (15). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência é no km 111 da BR-116, na pista sentido São Paulo.

A polícia informou que duas vítimas precisaram ser socorridas por helicóptero. De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, BPMOA, um homem de 52 anos teve trauma em abdômen e fratura exposta no membro inferior. A vítima, que era motorista do caminhão tombado, foi transportada de aeronave até o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, afirmou que a rodovia chegou a ficar parcialmente interditada para o atendimento do acidente. Por volta das 17 horas, o trânsito foi liberado.

Outro acidente é registrado na BR-116

Segundo a PRF, um segundo acidente foi registrado no km 108 da BR-116 na tarde desta terça-feira (15), na pista sentido Sul. A polícia não repassou mais detalhes dessa ocorrência.

