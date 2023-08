Os motoristas que precisam passar diariamente pelo final da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro Santa Cândida, em Curitiba, precisam de uma dose extra de paciência. É o que relata o curitibano Luiz Felipe Ferreira, que faz a rota todos os dias e afirma que o problema acontece há anos.

De acordo com ele, o trânsito fica intenso porque a Avenida, na região do Terminal do Santa Cândida, dá acesso às ruas André Nadolny e Pedro Doska. O motorista também diz que o que já era ruim ficou ainda pior por conta do acesso para a nova loja da Havan, instalado nas esquinas dessas ruas.

LEIA TAMBÉM:

>> Região Metropolitana de Curitiba vê busca por imóveis maiores ‘explodir’; veja os mais desejados

>> Polícia conclui e dá detalhes do assassinato brutal de Franciele Gusso, na grande Curitiba

Ferreira afirma que nos horários de pico o trânsito fica complicado. Ele explica que passa pelo trecho no final da tarde, entre 17h30 e 19 horas, e que algumas vezes chega a ficar até 10 minutos parado na fila.

“Nesses horários, por conta do alto fluxo e por conta dessas ruas em questão, a faixa da direita da Av. Mal. Mascarenhas de Moraes fica completamente travada por conta da fila para subir a Rua André Nadolny. E a segunda faixa fica travada por conta da fila para subir a Rua Pedro Doska”, afirma.

Congestionamentos intermináveis e atrasos de ônibus são alguns dos problemas listados pelo curitibano, além do “show de má educação de quem fura a fila para subir a Rua Pedro Doska”.

Cansado de precisar enfrentar esse caos todos os dias, Ferreira espera que a Prefeitura de Curitiba encontre alguma forma de melhorar o trânsito de veículos no bairro.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O que diz a Setran

Em nota, a Superintendência de Trânsito (Setran) informa que o Departamento de Planejamento e Operação realizará um monitoramento do cruzamento nos horários de maior fluxo para avaliar se existe a possibilidade de ajustar o tempo dos semáforos para melhorar a fluidez do trânsito.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!