A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial que investigava o homicídio de Franciele Gusso Rigoni, de 36 anos, ocorrido em maio deste ano, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Dois homens, incluindo o marido da vítima, foram presos durante as investigações, suspeitos de cometer a ação criminosa.

No dia 31 de maio, o corpo da vítima foi localizado no banco de um veículo. De acordo com as investigações, na data do crime, o companheiro de Rigoni saiu da casa onde moravam, na RMC, e buscou o segundo envolvido no crime.

“No caminho de volta para a casa eles pararam em um comércio para comprar uma touca e um par de luvas. Na sequência, os dois seguiram até a residência, e o segundo suspeito ficou escondido no banco traseiro do carro até o momento oportuno de entrar na casa e matar a Franciele, que estava deitada no sofá”, explicou o delegado Herculano de Abreu, da Polícia Civil do Paraná.

Cena do crime foi limpa pelos assassinos

Após o crime, os indivíduos limparam a sala para eliminar o sangue e colocaram o corpo da vítima no banco do veículo, ainda colocaram o tapete da sala no porta-malas. Na tentativa de criar um álibi, o marido da vítima foi deixado próximo a uma loja de materiais de construção, no bairro Atuba, onde fez orçamento de móveis para piscina, e o segundo suspeito seguiu até Quatro Barras, também na RMC, onde tentou queimar o tapete.

Ainda de acordo com o delegado, os dois homens foram indiciados por homicídio qualificado mediante promessa de recompensa, traição e emboscada ou mediante outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Eles também devem responder por fraude processual.

