Morreu nesta segunda-feira (14), em Curitiba, o empresário Antônio Luis Noll, conhecido em toda a região da capital paranaense como Toninho da Renovar. Ele tinha 67 anos e estava internado no Hospital das Clínicas. O velório esta acontecendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Tatuquara, e o sepultamento será ainda nesta terça, em local a definir.

Toninho ficou conhecido por ser o garoto propaganda da sua própria rede de lojas. Com o cabelo partido ao meio, a voz estridente e o bordão “Isso sim é renovar” ele virou um case de sucesso. Suas propagandas estavam em todas as redes de televisão do Paraná. Vítima do próprio sucesso, ele reconheceu que não soube administrar funcionários e empresas e praticamente quebrou.

Depois se refez e passou a prestar consultorias para empresas interessadas em seu estilo vigoroso de vender. Atualmente, a família possuía apenas uma loja de móveis no bairro Tatuquara.

Em 2022, Toninho da Renovar reapareceu num vídeo de propaganda política do vereador de Curitiba, Éder Borges, que tentava se eleger como deputado federal.

