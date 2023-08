Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (15)

Adelaide Camargo de Oliveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Satilio Abílio Camargo e Rosalina Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Alexandre Souchuk, 30 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Souchuk e Roseli Aparecida Padilha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Amanda da Silva Ferreira Rosa, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Devandro Ferreira Rosa e Sônia Rocha da Silva. Sepultamento ontem.

Angelita Mari Borba, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ariovaldo Borba e Vilma Mari Faria. Sepultamento ontem.

Antônia da Silva Lopes Raya, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge da Silva e Lydia da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Quara Parada / São Paulo/ São Paulo, saindo de Menorial Luto Curitiba/ Sala Manaca.

Antônio Leonel Ferreira, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Eneas Leal Ferreira e Santina da Rocha Ferreira. Sepultamento ontem.

Antônio Luís Noll, 67 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Armindo Noll e Herna Bracht. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Tatuquara).

Aparecida Almeida Siqueira, 94 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Almeida Ramos e Benedita Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério de Jesuitas, saindo de local a ser designado.

Beatris Silveira Peroni, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Silveira de Amorim e Izabel da Silva Amorim. Sepultamento ontem.

Biael Schmidt Batista, 80 anos. Profissão: assistente social. Filiação: José Luiz Batista e Tereza Schmidt Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Adventista / Portão.

Carmela Kotsan Chimelli, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolpho Kotsan e Adelina Kotsan. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Clovis Francisco de Paula, 91 anos. Profissão: militar. Filiação: Cláudio Rodrigues de Paula e Maria Elisa de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Delvira Mazin Rodrigues, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Mazin e Verginio Ruela. Sepultamento ontem.

Doraides Wisnievski, 74 anos. Profissão: diarista. Filiação: Hortencio Moraes e Aurora Mendes de Moraes. Sepultamento ontem.

Erivaldo Costa de Oliveira, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Evandro Medeiros de Oliveira e Elza Azevedo Costa de Oliveira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ernst Hansele, 81 anos. Profissão: tradutor(a). Filiação: Anton Hansele e Elisabeth Damm. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Fernando Muraski, 71 anos. Filiação: Miguel Muraski e Maria Sipla Muraski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Francisco Caetano Favaro, 79 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Olívio Favaro e Ângela Coradin Favaro. Sepultamento ontem.

Gilda Pereira Guimarases Fernandes da Rocha, 78 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Agenor Rodrigues Pereira Guimarães e Lúcia Lopes Pereira Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Gonçalo de Oliveira Cruz, 74 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Aristides Francisco da Cruz e Cristina da Cruz Oliveira. Sepultamento ontem.

Gustavo Mazurek Rodrigues de Souza, 29 anos. Profissão: estudante. Filiação: Paulo Roberto de Souza e Estania Mazurek Rodrigues de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz.

Idavina Martins da Silva, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Lemes Martins e Ernestina Alves da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Iolanda Pedroso dos Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Xavier da Silva e Clarinda Pedroso dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Iraci Bueno da Conceição, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matias da Conceição e Laurinda Bueno de Miranda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jerome Brino, 82 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Brino Giosue e Fernande Marie Therese Fabre. Sepultamento ontem.

José Bernardino de Matos, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adelino Bernardo de Matos e Ana Oliveira de Matos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Juliano Evangelista Nascimento, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gerselino Evangelista Nascimento e Sibila do Rocio dos Santos Nascimento. Sepultamento ontem.

Julinda de Araújo Correia, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germinia Barros de Araújo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Jurandir Caetano, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Joaquim Caetano e Tereza Capelari Caetano. Sepultamento ontem.

Lara Maria Seguetto, 55 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Giuseppe Seguetto e Alda Colombo Seguetto. Sepultamento ontem.

Maria Lucy Frederico, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raphael Frederico e Maria Kielba Frederico. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Scharmach, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Hones e Elezabeth Hones. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Maria Lurdes da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alberto da Silva e Ana Aparecida Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Nunes Cassiano, 87 anos. Filiação: André Nunes de Souza e Emília Rosa de Souza. Sepultamento ontem.

Mariely Rodrigues de Passos Drudi, 37 anos. Profissão: técnico. Filiação: Augusto Rodrigues de Passos e Oracema Barreiro de Passos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Nival Luiz dos Santos, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Renato Lisboa dos Santos e Nilda Terezinha dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga Ferreira Cardozo Hoenig, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Hoenig e Januária Ferreira Cardozo. Sepultamento ontem.

Regina Celi Laibida Damasceno, 54 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Orlando Laibida e Odette de Lima Laibida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rodolfo Floriano dos Santos, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Floriano dos Santos e Maria Dioneia de Camargo Floriano dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosalina dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dias do Prado e Maria José de Jesus do Prado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Rose Mari Lopes, 74 anos. Profissão: gerente recursos humanos. Filiação: Odair Busmair e Romilda Pinheiro Busmair. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Sebastiana Rabelo Gomes, 74 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Maria Rabelo e Iltes Fonseca Rabelo. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Sebastião Renato dos Santos, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Sebastião dos Santos e Maria Teresinha dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo de Residencia Fazenda Rio GrandePR.

Teresa Magalhães da Silva, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Etelvino Magalhães e Júlia Moreira dos Santos Magalhães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vanda de Oliveira Rodrigues Spotti, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermenegildo Rodrigues e Expedito de Oliveira. Sepultamento ontem.

Wilson Ribeiro da Silva, 43 anos. Filiação: José Ribeirio da Silva e Edite Maria da Conceição. Sepultamento sexta-feira, 18 de agosto de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (15)

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal