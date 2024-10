Mulher que lidera facção no litoral é presa durante operação em Curitiba

Uma das principais líderes de uma facção criminosa que atua no litoral do Paraná e em outras cidades do país, Gislaine Dembiski de Carvalho, mais conhecida como ‘Nega’, foi presa na manhã desta quarta-feira (23) durante uma operação policial no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

A ação, que recebeu o nome de Operação Nêmesis, foi conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da Diretoria de Inteligência, Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Operações Especiais, e pelo Gaeco do Núcleo de Paranaguá.

De acordo com informações da PMPR, o alvo principal era Gislaine, de 38 anos. Ela é suspeita de ordenar vários homicídios no litoral e em outras cidades, além de garantir o financiamento e logística para ações criminosas.

A líder da facção criminosa também possuía três mandados de prisão – dois pelo Paraná e um por Santa Catarina -, pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, homicídio e posse/porte ilegal de arma de fogo.

Com a autorização judicial do Poder Judiciário da Comarca de Paranaguá, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

Mulher que chefia facção no litoral do Paraná já havia sido alvo de outras operações

Segundo a PMPR, essa não foi a primeira operação que mirou na suspeita. Anteriormente, Gislaine foi alvo e presa nas operações Rio e Alcântara, realizadas pelo Sistema de Inteligência da PMPR.

Entretanto, ela foi liberada da prisão e estava com tornozeleira eletrônica. Mas pouco tempo depois rompeu o equipamento eletrônico e permaneceu foragida da Justiça até esta quarta-feira (23).

Deusa da Vingança: polícia localiza em Curitiba líder de facção do litoral

O nome da operação, Nemêsis, faz alusão à Deusa da Vingança, da mitologia grega. Para a polícia, a prisão de Gislaine é considerada um golpe importante contra o crime organizado na região litorânea e representa um avanço significativo no combate à violência e ao tráfico de drogas.