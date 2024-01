Muita água e granizo! Chuva forte atinge Curitiba nesta quarta-feira

Depois do calor de 30ºC no começo da tarde desta quarta-feira (31), uma forte chuva com granizo atingiu Curitiba e região metropolitana. A Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas por volta das 16 horas, com raios e vendaval para esta tarde de quarta-feira, com vigência de 6 horas.

A previsão se concluiu e boa parte de Curitiba registrou chuva forte e com presença de granizo. Confira abaixo fotos da chuva pela capital:

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

