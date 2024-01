Carro capota e condutor morre na BR-277, na região de Paranaguá

Um acidente envolvendo um carro provocou uma morte na BR-277, na região de Paranaguá, no começo da tarde desta quarta-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel saiu da pista, colidiu com um objeto parado e capotou em seguida.

O acidente aconteceu na altura do km 7, no sentido Curitiba. Não houve bloqueio da rodovia por causa deste acidente.

