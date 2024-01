Uma fila gigante formada por pessoas em busca de um emprego se formou na manhã de quarta-feira (31) na Rua Pedro Ivo, no Centro de Curitiba. O motivo foi a primeira edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba na Agência do Trabalhador Central.

O interesse para quem deseja um trabalho levou a entrega de mais de 700 senhas até às 12 horas. Com a expectativa de proporcionar quase 1000 vagas em 20 empresas, as pessoas demonstravam confiança para as oportunidades em diversas funções, como analista administrativo financeiro, assistente comercial, analista de T.I, auxiliar de logística e auxiliar de limpeza, entre outras ocupações.

A maior parte das vagas para as pessoas que estavam na fila gigante no Centro de Curitiba eram para quem concluiu o Ensino Médio, e nem todas com a necessidade de ter a experiência no setor escolhido.

“O Paraná vive o pleno emprego, com vasta oferta de postos de trabalho. As ações pontuais de empregabilidade são fundamentais para encurtar a distância entre as vagas e o trabalhador”, disse o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Senhas acabaram, e agora?

Quem não conseguiu pegar uma das senhas distribuídas na manhã desta quarta-feira não precisa se desesperar. A Agência do Trabalhador segue oferecendo oportunidades de emprego fora deste mutirão. Importante levar a carteira de trabalho física ou digital. O endereço é a Rua Pedro Ivo, 503.

