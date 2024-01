As estradas que levam a Curitiba e atravessam o Paraná têm movimento intenso neste domingo (7). Um dos trechos com grande fluxo de veículos está na BR-116, no sentido São Paulo, que conta com um congestionamento de 10 quilômetros, causado por um acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento de veículos é grande nas rodovias do estado, mas somente a BR-116 possui mais pontos de bloqueios. Confira detalhes abaixo.

BR-277

Tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos.

BR-101

Trânsito segue intenso do km 238 ao 235, em Palhoça, na pista sentido Curitiba, devido ao alto fluxo de veículos.

BR-376

Fluxo normal em ambos os sentidos da BR-116/PR (Contorno Leste) e BR-376/PR.

BR-116

Km 513,6, em Cajati, faixa direita interditada para apoio operacional e fila de 1 km.

Km 525, em Barra do Turvo, faixa direita interditada para controle de tráfego e fila de 10 km.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

