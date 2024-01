O movimento nas estradas que atravessam o Paraná é considerado alto na manhã desta segunda-feira (15). Um dos trechos com grande fluxo de veículos é na BR-277 e um acidente em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba complica o trânsito.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-277, sentido interior do Paraná, ocorre uma interdição total em virtude de uma remoção de veículo acidentado. O fluxo é desviado por via marginal com trânsito lento com fila.

Outro rodovia que registra movimento é a BR-116, que liga Curitiba a São Paulo. A lentidão é no Contorno Leste, km 110, devido ao grande fluxo de veículos. São quatro quilômetros de fila.

De Santa Catarina para o Paraná

Segundo a Arteris Sul, concessionária responsável pelo trecho da BR-101, que liga o Paraná a Santa Catarina, em Balneário Camboriú, um acidente no Km 134 complica o trânsito. Além disso, grande movimento na região de Itajaí, região centro-norte catarinense.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

