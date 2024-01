Registro feito pelo leitor da Tribuna do Paraná José A de Souza mostra o andamento das obras no viaduto do Bradesco, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O trecho ficou bloqueado neste fim de semana para a instalação de vigas gigantes na estrutura que promete desafogar o intenso fluxo de veículos da região.

O trecho é saída para as praias e pode ter fluxo intenso por causa do grande movimento de veículos no trecho, famoso por ser um “empacador” para quem vai para Santa Catarina ou para Guaratuba.

Neste final de semana foram transportadas 14 peças com peso de 45 toneladas cada e 30 metros de comprimento. Elas foram içadas por guindaste no canteiro de obras, na rua Joinville, e levadas até a interseção desta com a BR-376 e a Alameda Bom Pastor, próximo ao Contorno Leste de Curitiba.

