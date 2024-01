Uma interdição total da BR-376, em São José dos Pinhais, pode complicar a vida de motoristas que circulam na região do novo viaduto do Bradesco. A instalação de vigas gigantes no local vai exigir um bloqueio total da via e um desvio no trecho urbano da cidade, localizada na região metropolitana de Curitiba.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o bloqueio ocorrerá entre o Posto Condor (Alameda Arpo) até o Posto Piloto (Rua Pedrina Costa Viski), em ambos os sentidos.

O trecho é saída para as praias e pode ter fluxo intenso por causa do grande movimento de veículos no trecho, famoso por ser um “empacador” para quem vai para Santa Catarina ou para Guaratuba.

Serão transportadas 14 peças que pesam 45 toneladas cada e possuem 30 metros de comprimento. Elas são içadas por guindaste no canteiro de obras, na rua Joinville, e levadas até a interseção desta com a BR-376 e a Alameda Bom Pastor, próximo ao Contorno Leste de Curitiba.

O bloqueio do tráfego de veículos foi necessário para garantir a segurança de todos os envolvidos, já que o transporte de vigas gigantes é extremamente perigoso. Até as marginais terão bloqueios.

A operação com as vigas gigantes teve início no sábado de manhã, se estendendo ao longo do dia e também no domingo. Ela pode ser adiada ou prolongada, de acordo com as condições climáticas na ocasião. O tráfego será liberado temporariamente no intervalo entre o lançamento das vigas e o início do transporte das demais peças.

