O Litoral do Paraná e o Litoral de Santa Catarina foram os principais destinos dos foliões paranaenses para curtir o Carnaval deste ano. Tanto a BR-277 quanto a BR-376 tiveram fluxo intenso na sexta-feira (17) e no sábado (19). No sentido Interior o movimento de veículos também foi grande.

LEIA MAIS – Fogo em depósito de pneus provoca evacuação de motel em Colombo

Nesta manhã de terça-feira (21), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não havia filas nas rodovias para o retorno a Curitiba. O maior movimento é esperado a partir do período da tarde.

VIU ESSA? É multa! Vai pegar a estrada no Carnaval? Saiba as infrações que mais multam

Retorno pela BR-277 sem guindaste no caminho

Guindaste estava sendo usado no trecho em obras na BR-277. Foto: Divulgação/DER.

Na altura do km 42, área do desvio operacional, vale destacar que o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retiraram os guindastes que trabalham nas obras de recuperação da BR-277 no Litoral, no km 41 e km 42 respectivamente. A medida visa evitar congestionamentos na rodovia durante o Carnaval.

Segundo as últimas informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 12h30, ainda não havia filas no trecho.

LEIA AINDA – “Degrau” na praia de Matinhos chama atenção de quem curte o Carnaval

BR-376 na volta

BR-376 passou por obras no trecho da Serra do Mar onde ocorreu o deslizamento. Foto: Divulgação/Arteris Litoral Sul

Segundo a concessionária, por volta das 12h30, havia lentidão no sentido Curitiba, do km 15 ao km 1, na região de Garuva.

Durante o Carnaval a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376, previa uma elevação de até 69% no movimento, com média de veículos diária por praça acima de 58 mil veículos, no fim de semana do Carnaval. Na rodovia, o retorno a Curitiba e região deve ser movimentado.

Nesta manhã, no km 14,8, em Garuva (SC), um acidente interditou a faixa da direita no sentido Curitiba. De acordo com a concessionária, por volta das 8h havia nove quilômetros de filas no local. A faixa foi liberada para o trânsito na sequência.

Na região onde houve o deslizamento no ano passado, segundo a concessionária, o trânsito opera com sinalização para restrições. Confira aqui como estão as condições no trecho e o trabalho feito para manter a segurança aos viajantes.

PR´s terão fiscalização reforçada

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) iniciou na sexta-feira a Operação Carnaval, em rodovias de todo o Paraná, que vai até as 23h59 de quarta-feira (22).

VEJA TAMBÉM – Rua de bairro de Curitiba tem novo sentido; saiba qual

Equipes policiais estarão equipadas com radares portáteis e etilômetros (bafômetros) que serão utilizados nos patrulhamentos móveis e pontos-base onde estiverem posicionadas.

Caminhões terão restrições no feriadão

Datas e horários com restrição

BR-277 (Curitiba-Paranaguá)

Dia 21/02 (terça-feira): Das 10h às 22h, no sentido capital

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido capital

BR-376 (Paraná-Santa Catarina)



Dia 21/02 (terça-feira): Das 10h às 22h, no sentido Paraná

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido Paraná

BR-116 terá grande movimento

Quem decidir pegar a estrada sentido São Paulo pela BR-116 terá que ter paciência. A previsão da concessionária que administra o trecho é que passem mais de 195.548 veículos na rodovia.

O retorno do Interior também deve ter fluxo lento nesta terça-feira.

Em tempo real

Trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter

Veja que incrível