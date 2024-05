A morte de Raul Ferreira Pelegrin, que estava preso na Casa de Custódia de Piraquara, virou motivo de investigação policial. O homem havia sido detido em março, após ter cortado a corda que sustentava um homem que limpava a parte externa do prédio onde ele morava, em um caso que ganhou grande repercussão.

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), divulgadas nesta sexta-feira (3), foram solicitados laudos que apontarão a causa da morte. “Após o pedido, iniciamos as diligências a fim de estabelecer a dinâmica dos fatos e apurar se houve algum tipo de ofensa à integridade física dele anteriormente à morte”, disse o delegado Thiago Andrade.

Peregrin foi levado no dia 4 de abril ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e no dia 5 de abril morreu após passar por tratamento de pneumonia.

Salvo por dispositivo de segurança

Raul Ferreira Peregrin foi preso em flagrante após cortar uma corda que segurava um trabalhador que realizava a limpeza na altura do 6º andar do prédio onde ele morava, na cobertura, no bairro Água Verde, em Curitiba. De acordo com o Ministério Público do Paraná, a vítima não chegou a sofrer um acidente grave porque utilizava um dispositivo de segurança.

