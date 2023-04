Luiz Eduardo Schlocobier, que morreu na noite de quarta-feira (19), é a segunda vítima fatal do grave acidente ocorrido na última segunda-feira (18), no bairro Fanny, em Curitiba. A outra vítima foi Gabrielle Ribas Simões, que faleceu na hora. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Santa Bernadete com a Avenida Henry Ford. Testemunhas chegaram a falar em racha para a Polícia Militar (PM).

Uma câmera de segurança instalada em uma panificadora registrou o forte impacto. No dia do acidente, a tenente Priscila, do Corpo de Bombeiros, comentou a ocorrência.

“Foram cinco vítimas atendidas aqui por nós, todas graves e uma chegou a óbito devido à gravidade da lesão. Três ambulâncias deslocadas, equipe médica e equipe do Samu estiveram no local. O que conseguimos levantar, em princípio, um dos veículos furou a preferencial. Alta velocidade, noite e chuva podem ter agravado a situação ainda mais”, disse a tenente.

Luto

Luiz Eduardo cursava Educação Física na Universidade Dom Bosco, Nas redes sociais, a universidade prestou condolências aos parentes e amigos. O jovem era irmão do jogador de futebol Luiz Henrique, atualmente no Opérário, e que começou a carreira no Coritiba. Os dois clubes lamentaram o ocorrido nas redes sociais.

