Os motoristas que vão viajar no feriado de Tiradentes, comemorado na sexta-feira (21), devem ficar atentos com o aumento do fluxo de veículos nas principais rodovias que ligam Curitiba ao Litoral e ao Interior do Paraná. No caso da BR-376, por exemplo, a Arteris Litoral Sul fará uma operação especial que começa nesta quinta-feira (20) e segue até domingo (22), em todo o trecho administrado pela concessionária. A BR-277 também requer atenção especial, já que recentemente ficou por 24 horas trancada por causa de um acidente com caminhão de óleo vegetal.

De acordo com a Arteris, durante o fim de semana prolongado, a previsão é que mais de 980 mil veículos passem pelo trecho da concessionária, entre Curitiba e Florianópolis, incluindo o deslocamento pela rodovia BR-116 (Contorno Leste).

O tráfego deve ser mais intenso a partir das 13h desta quinta, na saída para o feriado, na sexta entre 09h e 11h e no domingo, no retorno, a partir das 11h.

Os usuários poderão acompanhar as condições de tráfego em tempo real pelo perfil da concessionária no Twitter: @Arteris_ALS. Para informações e solicitações de serviços, a concessionária disponibiliza serviço de atendimento 24h por dia pelo telefone 0800 725 1771.

BR-277

Na BR-277, o movimento também deve aumentar a partir da quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que não haverá restrição de circulação a veículos de carga articulados nos trechos da Serra do Mar da BR-277 e, também, da BR-376.

Além disso, a PRF destaca que haverá reforço no policiamento nas rodovias federais do Paraná a partir desta quinta, quando inicia a Operação Tiradentes 2023. A ação segue até o domingo (23).

As fiscalizações das equipes estarão voltadas para excesso de velocidade, nas ultrapassagens indevidas, uso de equipamentos como cinto de segurança, capacete e dispositivos de retenção para crianças, no uso de telefone celular na direção e conservação dos veículos.

Durante a operação, haverá restrição para Combinação de Veículos de Carga somente nas rodovias federais de pista simples.

Outros destinos

A Arteris Planalto Sul, que administra o trecho da BR-116, prevê que mais de 180 mil veículos passem pelo trecho da concessionária, entre Curitiba e Capão Alto (SC). O tráfego deve ser mais intenso a partir das 14h desta quinta, na saída para o feriado, na sexta entre 08h e 11h e no domingo, no retorno, a partir das 10h.

Na Régis Bittencourt (BR-116), o fim de semana prolongado tem previsão de que mais de 646 mil veículos passem pelo trecho da concessionária, entre Curitiba e São Paulo. O tráfego deve ser mais intenso a partir das 06h desta quinta, na saída para o feriado, na sexta entre 07h e 11h e no domingo, no retorno, a partir das 10h.

