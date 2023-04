Vídeo! Câmera flagra acidente gravíssimo em Curitiba

Câmera de segurança instalada em uma panificadora em uma esquina do bairro Fanny, em Curitiba, flagrou o grave acidente entre dois veículos registrado na noite desta segunda-feira (17). Uma mulher morreu na hora e três pessoas ficaram feridas na batida.

Foi por volta das 23h, no cruzamento entre a Avenida Santa Bernadete com a Avenida Henry Ford. Um carro cruzou a preferencial e bateu contra outro. O veículo em que estava a vítima fatal aparece nas imagens sendo jogado contra a grade de proteção do estabelecimento.

“Foram cinco vítimas atingidas aqui por nos, todas graves e uma chegou a óbito devido à gravidade da lesão. Três ambulâncias deslocadas, equipe médica e equipe do Samu estiveram no local. O que conseguimos levantar, em princípio, um dos veículos furou a preferencial. Alta velocidade, noite e chuva podem ter agravado a situação ainda mais”, disse a tenente Priscila, do Corpo de Bombeiros.

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira e moradores citam suposto racha. Foto Reprodução.

