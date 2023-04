Organização criminosa que recruta adolescentes em Curitiba para matar é alvo da polícia

Integrantes de uma organização criminosa que recrutava adolescentes para cometerem crimes estão sendo procurados nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil do Paraná. Os policiais esperam cumprir 19 ordens judiciais contra esse grupo que tem ligação com homicídios ocorridos em Curitiba.

Segundo investigação, um dos crimes ocorreu no dia 29 de março de 2022, no bairro Tatuquara, em Curitiba. Reginaldo Rodrigues da Silva, foi morto a facadas. Após o crime, adolescentes tentaram atear fogo contra o corpo de Reginaldo. A motivação está ligada a uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Outra morte foi no dia 24 de abril, no mesmo bairro. Na oportunidade, José Rodrigo Correia foi levado até o trilho do trem e morto com disparos de arma de fogo.

Dentre as ordens judiciais contra os membros da quadrilha, estão oito mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão.

