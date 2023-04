A Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba informa que o atendimento para liberação de veículos apreendidos mudou de endereço. Anteriormente localizado na Avenida Iguaçu, 2.940, no Rebouças, o serviço agora está sendo oferecido na Rua Alberto Klemtz, 310, no bairro Portão, junto ao pátio de retirada do veículo.

Segundo a prefeitura de Curitiba, a mudança tem como objetivo tornar o processo mais rápido, permitindo que os proprietários realizem o atendimento e retirem o veículo no mesmo local.

Pagou, tá liberado?

Os proprietários que tiveram algum veículo apreendido pela Setran devem cumprir as exigências do órgão de trânsito e fazer os pagamentos necessários no novo endereço para liberar o veículo. O horário de funcionamento do serviço é das 9h às 17h, em dias úteis, e das 8h às 14h, aos sábados.

A Setran também disponibiliza aos proprietários a possibilidade de consulta da situação do veículo pelo número de telefone e Whatsapp (41) 3542-1837 ou pelo site do órgão de trânsito.

