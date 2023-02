O cidadão e empresas que tenham dívida em atraso com a Prefeitura de Curitiba podem buscar o parcelamento para quitá-la e garantir seu nome limpo junto ao Município. Esta opção é válida para o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ISS (Imposto sobre Serviços), o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos), taxas, contribuições de melhoria e multas.

O parcelamento pode ser feito pela internet, acessando o site da Prefeitura de Curitiba a qualquer momento. O contribuinte não precisa esperar o programa de refinanciamento de débitos Refic para fazer o parcelamento.

>>> Clique AQUI e faça o parcelamento agora.

Depois de parcelar, basta garantir o pagamento em dia, mês a mês, conforme o número de parcelas escolhidas. É possível dividir em até 90 vezes. Com o parcelamento, o contribuinte já garante a certidão positiva com efeitos de negativa junto à Prefeitura de Curitiba.

Segurança para o cidadão

Cada um dos impostos tem regras específicas e a manutenção do pagamento em dia traz segurança ao cidadão ou à empresa.

“No caso do IPTU, existe o risco de a pessoa perder o imóvel, ainda que seja um bem de família. O IPTU é um tributo delicado, pois o imóvel responde pela dívida e pode chegar a ser leiloado, se o imposto não for pago”, explica o procurador fiscal Paulo Fortes.

Esta medida está prevista no Código Tributário Nacional. Também pode ocorrer a penhora de valores existentes na conta corrente do proprietário.

Se a dívida for de ISS, o risco está nos recursos disponíveis na conta corrente do prestador de serviço. Também pode haver penhora de bens móveis e imóveis. A regra está amparada por norma do Banco Central.

Como colocar em dia

Além da opção pela internet, que é a mais rápida, a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento (SMF) mantêm atendimento em 11 locais.

Quem preferir o atendimento presencial, tem a opção de marcar pela Agenda Online. Uma vez cadastrado, basta escolher a Procuradoria, clicar em Procuradoria Fiscal – Dívida ativa e selecionar o serviço para o qual o contribuinte quer o atendimento. Neste caso, o contribuinte será atendido na sede da PGM (Avenida João Gualberto, 241, Centro). O serviço funciona das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, no térreo.

Aqueles que preferem comparecer pessoalmente também têm atendimento garantido, mas por ordem de chegada, na PGM. O advogado Wiliam Barbosa Filho esteve recentemente na PGM. “Esta é a terceira vez que venho aqui. Vim direto, sem agendar, fui bem atendido”, contou. Para evitar filas, a recomendação é agendar o atendimento.

O mesmo pode ser feito nas unidades da Secretaria de Finanças nas dez administrações regionais. Além do parcelamento, é possível fazer a impressão dos documentos para pagamento.

Segundo levantamento da Secretaria de Finanças e da Procuradoria-Geral do Município, em 2022, as equipes da PGM e das dez regionais fizeram mais de 141 mil atendimentos. Foram emitidos 109 mil documentos de arrecadação municipal (DAM) e houve mais de 12,3 mil parcelamentos da dívida ativa.