A Hitech Electric, empresa brasileira de eletromobilidade, vai inaugurar em março, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, a primeira linha de montagem de veículos utilitários 100% elétricos no Brasil.

A linha foi implementada em uma nova fábrica com área total de 10 mil m2 e a capacidade operacional foi dimensionada em fases. Na primeira etapa, a capacidade de montagem é de 50 veículos por mês, com condição de expansão para 100 unidades, no curto prazo. O primeiro lote de utilitários e caminhões compactos elétricos, já integralmente comercializado, começará a ser entregue no decorrer de março.

A expectativa é que sejam comercializados aproximadamente mil veículos por ano nesta nova etapa. Há ainda previsão de ampliar a planta em novas fases a fim de atender a demanda do mercado, que é crescente.

“O lançamento da linha de montagem e a abertura de uma fábrica totalmente nova consolida um projeto ambicioso e gera inúmeras oportunidades para a indústria de eletromobilidade se desenvolver no Brasil”, comenta o CEO da Hitech Electric, Rodrigo Contin.

Além do lançamento da linha de montagem e fábrica no Paraná, a Hitech Electric também firmou uma parceria com um novo fornecedor de powertrain, termo que reúne motor, inversor e bateria. A aliança é com a WEG, multinacional brasileira que atua globalmente e fornecerá bateria com tecnologia Lítio Ferro Fosfato (LFP) não inflamável a todos os veículos montados pela Hitech Electric.

Além disso, os utilitários, caminhões compactos, VUCs (veículo urbano de carga) e outros modelos desenvolvidos pela Hitech Electric terão a condição de utilização de um pack adicional de bateria para expansão da autonomia.



