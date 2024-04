Um morador de Curitiba aprontou em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ele foi preso duas vezes em menos de 24 horas após atropelar uma motociclista e fugir de uma abordagem policial. Após atropelar a mulher ele ainda a arrastou por cerca de 300 metros pelo asfalto.

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso, o rapaz de 22 anos, ainda não identificado oficialmente, dirigia uma caminhonete em Cuiabá na noite desta terça-feira (22), quando atropelou uma motociclista ao furar o sinal vermelho. Ele a arrastou por 300 metros pelo asfalto da Avenida Fernando Corrêa, conforme mostra o vídeo abaixo:

De acordo com a polícia, o motorista foi preso em flagrante no Bairro Goiabeiras após fugir do local sem prestar socorro à vítima, mas foi solto em seguida. O rapaz realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

A motociclista foi encaminhada ao hospital, onde recebeu alta horas depois.

Segunda prisão poucas horas depois

Ainda na terça, próximo das 23h, o motorista foi preso novamente por fugir de uma abordagem policial colocando os agentes em perigo. “O condutor do veículo é de Curitiba, e estava em trânsito na cidade. Não entendemos a razão que o levou a praticar essa série de crimes. As investigações prosseguem tanto na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) por tentativa de homicídio praticada contra os policiais militares que o tentaram abordar e nesta Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) que irão apurar as circunstâncias do primeiro acidente com vitima lesionada”, disse o delegado Christian Cabral, em entrevista para a TV Globo.

O motorista foi liberado sem pagamento de fiança.

Manda pra Tribuna!

